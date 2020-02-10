- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 60 ألفًا يشاركون في تعداد السعودية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
11 ألف مراقب في ترقيم المساكن
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال مدير مشروع تعداد السعودية 2020، فهد الفهيد: إن التعداد الحالي يهدف قياس ما حدث من تغير ديموغرافي وسكاني واجتماعي للسكان في المملكة خلال العشر سنوات الماضية.
وأضاف الفهيد، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه وصلنا إلى المرحلة الثالثة في التعداد الجديد، وهي مرحلة (الترقيم)، والمرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة العد الفعلي تبدأ في 18 مارس ولمدة 20 يومًا.
وتابع: 11 ألف مراقب يشاركون معنا الآن في ترقيم المساكن، والعدد يصل إلى 60 ألف ينطلقون في جميع أنحاء المملكة في مرحلة العد الفعلي 18 مارس.
من جهته، أكد معيض العتيبي، مشرف وحدة التخطيط والتصميم بتعداد السعودية 2020، أن كل وحدة في كل مبنى في المملكة سوف يصبح عليها “رقم” مثل هذا بنهاية هذه المرحلة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 60 ألفًا يشاركون في تعداد السعودية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.