60 ألفًا يشاركون في تعداد السعودية 2020

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مدير مشروع تعداد السعودية 2020، فهد الفهيد: إن التعداد الحالي يهدف قياس ما حدث من تغير ديموغرافي وسكاني واجتماعي للسكان في المملكة خلال العشر سنوات الماضية.

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وأضاف الفهيد، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه وصلنا إلى المرحلة الثالثة في التعداد الجديد، وهي مرحلة (الترقيم)، والمرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة العد الفعلي تبدأ في 18 مارس ولمدة 20 يومًا.

وتابع: 11 ألف مراقب يشاركون معنا الآن في ترقيم المساكن، والعدد يصل إلى 60 ألف ينطلقون في جميع أنحاء المملكة في مرحلة العد الفعلي 18 مارس.

من جهته، أكد معيض العتيبي، مشرف وحدة التخطيط والتصميم بتعداد السعودية 2020، أن كل وحدة في كل مبنى في المملكة سوف يصبح عليها “رقم” مثل هذا بنهاية هذه المرحلة.

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