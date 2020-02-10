اخبار السعوديه

لقطات مؤثرة من عزاء محمد بن عبدالعزيز لذوي الشهيد دهل

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم لقطات مؤثرة من عزاء محمد بن عبدالعزيز لذوي الشهيد دهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-10

زارهم في منزلهم بقرية قنبورة التابعة لمحافظة أبو عريش

متابعات الخليج 365 - واس

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل، من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد “دهل” في منزلهم بقرية قنبورة التابعة لمحافظة أبو عريش، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولسمو أمير المنطقة, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

Advertisements

 

تابعنا على 8b5470fa7a.jpg تواصل معنا علىccffe4f8bb.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقطات مؤثرة من عزاء محمد بن عبدالعزيز لذوي الشهيد دهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا