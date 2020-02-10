السعودية | مدارس السعودية تتخذ إجراءات احترازية بسبب موجات البرد

شكرا لقرائتكم مدارس السعودية تتخذ إجراءات احترازية بسبب موجات البرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتخذت عدة إدارات للتعليم في عدد من مناطق ومحافظات السعودية إجراءات احترازية للتعامل مع الموجة الجوية الباردة التي تمر بها تلك المناطق حالياً، وفقاً للتنبيهات الصادرة من الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل تلك الإجراءات إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقاً لتقدير الحالة المناخية، وتأخير ساعة الحضور للمدرسة، وتعليق الدراسة في الحالات التي تقررها اللجنة المختصة برئاسة مدير التعليم، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، وبما يضمن عدم تعرضهم للأعراض والمخاطر المصاحبة لسوء الأحوال الجوية.

وكانت وزارة التعليم قد اتخذت قراراً بمنح الصلاحيات لتعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف المناخية للجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة، حيث تتولى النظر في الحاجة لتعليق الدراسة بعضوية ممثلين من إمارة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة المنطقة أو البلدية، ويشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة، حيث يقتصر تعليق الدراسة على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية، وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة التي لم تشملها تلك الحالة.

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وعلقت إدارة تعليم الحدود الشمالية الدراسة غداً الثلاثاء في طريف وحزم الجلاميد حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات من موجة البرد، بينما وجهت عدة إدارات للتعليم بإلغاء الاصطفاف الصباحي، وتأخير الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحاً، وبعضها بداية الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

في حين أعلنت إدارة تعليم الرياض في بيان لها عن إلغاء الاصطفاف الصباحي اعتباراً من يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضحت أنه نظراً لانخفاض درجات الحرارة وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وعدم خروج الطلاب والطالبات في الأماكن المفتوحة طيلة اليوم الدراسي من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.