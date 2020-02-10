، هبوط اضطراري لطائرة قادمة من الكويت بمطار تبوك وعلى متنها 156 راكبًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط استعدادات مكثفة بعد تلقي بلاغ عن وجود حريق بمقصورة الطيار

تلقت الجهات المعنية بمنطقة تبوك مساء اليوم الاثنين بلاغًا عن وجود حريق داخل مقصورة الطيار بطائرة قادمة من الكويت، وتستعد لهبوط اضطراري في مطار الأمير سلطان بتبوك، وعلى متنها 156 راكبًا.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إنه خرج إثر ذلك "13 فرقة إسعافية من الهلال الأحمر، و7 فرق من المستشفى العسكري، و6 فرق من الصحة، وفرق مساندة من الدفاع المدني". مبينًا أن الطائرة هبطت بسلام على المدرج وسط استعداد كامل من الجهات المعنية في المطار، فيما تم التعامل مع حالة واحدة من قِبل الهلال الأحمر، وتم علاجها بالموقع، ولم يتم نقلها إلى المستشفى.تبوك مطار الأمير سلطان بتبوك هبوط اضطراري حريق داخل مقصورة الطيار الكويت