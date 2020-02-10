محمد بن مسعود - الدمام - لنشر الثقافة الرياضية بين الطالبات وممارستها باللعب وأن تكون نمط الحياة لديهن

بـمشاركة 7500 طالبة .. "تعليم الرياض" يطلق الأيام الرياضية الوطنية للفتيات

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فعاليات الأيام الرياضية الوطنية للفتيات، والتي تستمر لمدة خمسة أيام في النادي الرياضي والترفيهي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمشاركة 1500 طالبة لكل يوم. ويعد هذا البرنامج شراكة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ومنفذًا في جميع مناطق المملكة.

وأكدت مديرة إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم لمياء العيسى أن هذه الفعالية بالتعاون بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والهدف منها نشر الثقافة الرياضية للطالبات وكذلك ممارسة الرياضة باللعب وأن تكون نمطًا للحياة لدى الطالبة.

وأضافت: تم استهداف 47 منطقة تعليمية من خلال تنفيذها بخمس إدارات رئيسة واستفادت جميع الإدارات التعليمية القريبة منها وسوف يتم عمل منافسات لبعض الألعاب الرياضية على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة ونطمح بالمنافسات الإقليمية ثم الدولية.

كما تم عمل عدة برامج بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وكذلك الهيئة العامة للرياضة.

وفي كل إدارة مستهدفة يتم تدريب 25 مشرفة تربية بدنية وكذلك معلمات تربية بدنية وعدد الطالبات في كل يوم 1200 طالبة تقريبًا خلال الأيام الرياضية للفتيات.

كما أن الرياضة من أهداف رؤية 2030 رفع نسبة ممارسي الرياضة من 13 ٪ إلى 40 ٪ وهذا الهدف الأساس لمثل هذه الفعاليات لنشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع واختتمت حديثها بالشكر لكل من أسهم بإنجاز هذه الفعالية.

فيما ذكرت مديرة إدارة النشاط في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتورة إيمان الدريهم أن هذه الأيام الرياضية الوطنية للفتيات شراكة بين وزارة التعليم واتحاد الرياضة المجتمعية على مستوى المملكة والهدف منه تطوير الرياضة في مدارس البنات للمرحلة الابتدائية.

بدأ البرنامج بتدريب المشرفات والمعلمات بحيث تكون كل معلمة قادرة على تدريب 100 طالبة على تفاصيل كل لعبة من الألعاب الرياضية.

من جانب آخر قالت رئيسة قسم التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات بتعليم الرياض أمل الحريقي ‏البرنامج بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والذي يهدف إلى تطوير الرياضة في مدارس البنات بالمرحلة الابتدائية بالتعاون مع وزارة التعليم تحت مسمى الأيام الرياضية الوطنية للفتيات يستهدف مشرفات ومعلمات النشاط البدني وطالبات المرحلة الابتدائية، حيث ستشارك 1200 طالبة يوميًا من تعليم الرياض مما يحفزهم على أداء الرياضة بطريقة ممتعة.