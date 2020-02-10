، "الاتحاد" يعود لنغمة الخسائر.. ضمك يُسقطه بهدفين ،

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عمّق فريق ضمك، جراح فريق الاتحاد بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز ضمك الذي يحتل المركز الأخير في المسابقة بهدفين لهدف، حركت الفريق قليلاً للابتعاد عن المركز الأخير.
هدفي ضمك جاءا في شوط المباراة الأول في الدقيقتين 9 و 12 عن طريق اللاعب بلال السعيداني عبر ركلتي ركنية في حين جاء هدف الاتحاد عن طريق محترفه الجديد ويلفريد بوني في الدقيقة 67.
بتلك النتيجة رفع نادي ضمك رصيده من النقاط للنقطة 14 في المركز الرابع عشر في حين استمر الاتحاد على نفس رصيده من النقاط بـ 19 نقطة في المركز الثاني عشر.
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد ضمك
"الاتحاد" يعود لنغمة الخسائر.. ضمك يُسقطه بهدفينمحمد السيّد الخليج 365 2020-02-10
عمّق فريق ضمك، جراح فريق الاتحاد بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز ضمك الذي يحتل المركز الأخير في المسابقة بهدفين لهدف، حركت الفريق قليلاً للابتعاد عن المركز الأخير.
هدفي ضمك جاءا في شوط المباراة الأول في الدقيقتين 9 و 12 عن طريق اللاعب بلال السعيداني عبر ركلتي ركنية في حين جاء هدف الاتحاد عن طريق محترفه الجديد ويلفريد بوني في الدقيقة 67.
بتلك النتيجة رفع نادي ضمك رصيده من النقاط للنقطة 14 في المركز الرابع عشر في حين استمر الاتحاد على نفس رصيده من النقاط بـ 19 نقطة في المركز الثاني عشر.
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:42 PM
في افتتاح الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين
عمّق فريق ضمك، جراح فريق الاتحاد بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز ضمك الذي يحتل المركز الأخير في المسابقة بهدفين لهدف، حركت الفريق قليلاً للابتعاد عن المركز الأخير.
هدفي ضمك جاءا في شوط المباراة الأول في الدقيقتين 9 و 12 عن طريق اللاعب بلال السعيداني عبر ركلتي ركنية في حين جاء هدف الاتحاد عن طريق محترفه الجديد ويلفريد بوني في الدقيقة 67.
بتلك النتيجة رفع نادي ضمك رصيده من النقاط للنقطة 14 في المركز الرابع عشر في حين استمر الاتحاد على نفس رصيده من النقاط بـ 19 نقطة في المركز الثاني عشر.
، "الاتحاد" يعود لنغمة الخسائر.. ضمك يُسقطه بهدفين ،
المصدر : الخليج 365
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