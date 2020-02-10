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وجَّه عبدالله بن حمد السبيعي، مدير التعليم بمحافظة الدوادمي، بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المحافظة (بنين وبنات) نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تمرُّ بها المحافظة حتى نهاية الأسبوع.
وشددت إدارة التعليم على قادة وقائدات المدارس بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي، على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف في جميع مدارس المحافظة.الدوادمي مدير تعليم الدوادمي عبدالله السبيعي إلغاء الاصطفاف الصباحي موجة البرد
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 11:07 PM
حتى نهاية الأسبوع.. وبداية الحصة الأولى في الـ7:30 صباحًا
وجَّه عبدالله بن حمد السبيعي، مدير التعليم بمحافظة الدوادمي، بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المحافظة (بنين وبنات) نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تمرُّ بها المحافظة حتى نهاية الأسبوع.
وشددت إدارة التعليم على قادة وقائدات المدارس بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي، على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف في جميع مدارس المحافظة.
، الدوادمي.. إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي بالمدارس بسبب "البرد" ،
المصدر : الخليج 365
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