، نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد الشهيد "دهل" : وقتنا كله لكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - اُستشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم الاثنين، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل، من منسوبي حرس الحدود الذي اُستشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وتفصيلاً .. أعرب نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد "دهل" في منزلهم بقرية قنبورة التابعة لمحافظة أبو عريش، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

ومن جانب آخر، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولأمير المنطقة, ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي اُستشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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