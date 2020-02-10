شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. السند يوضح حكم تأخير الغسل من الجنابة للمرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،الشيخ عبد الرحمن السند، حكم تأخير الغسل من الجنابة للمرأة، حيث أكد أنه حال لم يفوت وقت الصلاة فليس واجب على المرأة أن ترفع الجنابة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن نفس الأمر بنطبق على الرجال، مستشهدًا على صحة ذلك بما كان يفعله النبى صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك ردًا على تساؤل طرحته إحدى متابعات البرنامج.