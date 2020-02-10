شكرا لمتابعة خبر عن هاني الغامدي: «رواتب المحاسبين 4 آلاف والوافدين 60 ألف ريال» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فتح الكاتب الصحفي هاني الغامدي النار على العاملين في قطاع المحاسبين؛ لافتًا إلى أنه لا يوجد اهتمام بالكوادر الوطنية.
وقال ” الغامدي ” في برنامج ” تم ” : “وزير العمل قال مؤخرًا في تصريحات أن متوسط مرتب المحاسب 7 آلاف ريال، أحب أقول له لا يوجد متوسط للمحاسبين “.
ولفت إلى أنه عبر “طاقات” يتم الإعلان عن وظيفة ” مدير محاسبة ” بـ 4 آلاف ريال فقط.
وأوضح أنه يتم التعاقد مع وافدين بعقود سنوية بمقابل مالي ضخم في حين أنه يوجد مواطنين أفضل منهم.
وأضاف ” الغامدي ” : ” لابد أن تكون مبادرات وزارة العمل فعالة في مجال التوظيف “، مؤكدًا على أهمية أن تعطي الوزارة الأهمية القصوى للمواطن.
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