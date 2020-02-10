شكرا لمتابعة خبر عن صيادو «ثول» يشتكون جامعة كبيرة بالمملكة أخذت مواقعهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدد صيادو مرسى الصيادين في ثول استغاثاتهم من أجل حل المشكلات التى يواجهونها منذ سنوات وحتى الوقت الراهن.

وقال منصور عيد، أحد الصيادين المتضررين، إن المرسى تم افتتاح وعملت به الخدمات لفترة ثم توقفت، موضحا أن من بين تلك الخدمات التى توقفت كانت صيانة قوارب، وصيانة محركات.

وأضاف أن نقص الخدمات بالمرسى أدى لارتفاع تكاليف الصيانة، مضيفا أنهم قدموا أكثر من شكوى بخصوص هذا الأمر وغيرها من العقبات التى تواجههم لكن دون جدوى.