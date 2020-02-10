شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة بمحافظة طريف وحزم الجلاميد بسبب موجة البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أنه ‏انطلاقًا من الحرص على تغليب جانب السلامة ، ونظراً لموجة البرد الشديدة وتغير الحالة المناخية هذا اليوم في محافظة طريف ، وبناء على رأي اللجنة المختصة حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وجّه مدير عام ‎تعليم الحدود الشمالية أ.عثمان العثمان بتعليق الدراسة ليوم غداً الثلاثاء في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد .

مؤكدين على أولياء الأمور في بقية المحافظات والقطاعات بمتابعة تطورات الحالة و مراعاة الحالة الصحية لإبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية وإتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة من عدمه متمنياً للجميع الصحة والسلامة.