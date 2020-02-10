شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة بمحافظة طريف وحزم الجلاميد بسبب موجة البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - صرح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أنه انطلاقًا من الحرص على تغليب جانب السلامة ، ونظراً لموجة البرد الشديدة وتغير الحالة المناخية هذا اليوم في محافظة طريف ، وبناء على رأي اللجنة المختصة حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وجّه مدير عام تعليم الحدود الشمالية أ.عثمان العثمان بتعليق الدراسة ليوم غداً الثلاثاء في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد .
مؤكدين على أولياء الأمور في بقية المحافظات والقطاعات بمتابعة تطورات الحالة و مراعاة الحالة الصحية لإبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية وإتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة من عدمه متمنياً للجميع الصحة والسلامة.
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