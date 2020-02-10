شاهد .. أول قارئ في إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - يعد الشيخ عباس بن محمد الثبيتي العتيبي – رحمه الله – هو أول قارئ في إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة. واشتهر العتيبي بأسم عباس مقادمي، كما عمل في إذاعة القرآن الخاصة بشركة أرامكو.ويعتبر العتيبي هو أول قارئ سعودي في الإذاعة الهندية، وكان يقرأ في الحرم المكي عند بئر زمزم وعند باب بني شيبة.

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