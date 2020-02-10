شكرا لمتابعة خبر عن سقوط طائرة بين مركز «خاط» و «النماص» وقائدها مفقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سقطت طائرة ” رش ” على بُعد 65 ميل من مدينة أبها ظهر اليوم الاثين، مابين مركز خاط ومحافظة النماص في منطقة جبلية.

وقالت إمارة عسير في بيان توضيحي لها، إن الطائرة (طائرة رش نوع Thrush S2R-34) `ذات محرك واحد، تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه.

ولفتت إلى أن الطائرة تعرضت لهبوط اضطراري في أصدار تهامه الواقعة بين محافظتي النماص والمجاردة.

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وقال المتحدث باسم الإمارة محمد بن دوسري، أن الطائرة كانت تمارس إحدى مهامها المعتادة؛ لمكافحة الجراد؛ وهبطت اضطراريا في موقع بعيد عن المناطق المأهولة شرق مركز خاط.

وأضافت إن المعلومات الأولية تؤكد سلامة قائد الطائرة والذي كان الوحيد على متنها فور سقوطها.

وقد وجه الأمير تركي بن طلال، أمير عسير بتكوين غرفتي عمليات في النماص و المجاردة وجاري الوصول للموقع وإسعاف الطيار من قبل فرق الإنقاذ؛ وسيتم إصدار بيان آخر بكافة المستجدات.