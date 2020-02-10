شكرا لمتابعة خبر عن مخالفات تلاحق المحتطبين ولو حزمة صغيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من عملية الاحتطاب الجائر الذي يهدد البيئة ويعمل على تدهور القطاع النباتي. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إذا اشتريت حتى ولو حزمة صغيرة من الحطب، فأنت تساعد المحتطب في مخالفته”. وأضافت : الأسم شباب بن حطيب والتهمة قتل كائنات حية بداعي الاحتطاب، والضحايا 623 شجرة لاتدعمه باستخدامك للحطب المحلي.

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