شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الفرق بين مطارق الأبواب الكبيرة والصغيرة قديما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلعب المطرقة دوراً هاماً في آداب دخول البيت، فرضه العامل الديني، حيث تحقق المطرقة الاستئذان بالدخول.

واستعملت قديمًا مطارق الأبواب الكبيرة للرجل والصغيرة للمرأة فيعرف أهل المنازل من الطارق من صوت الطرق.

وبحسب ما أشيع موخرا فإذا طرق رجل باب منزل، ولم يكن في البيت رجل فإن المرأة في البيت تطرق الباب من الداخل، لإعلام الطارق بدون أن تتكلم أنه لا يوجد رجل في البيت، فيتكلم الرجل برسالته شفهيا وينصرف

وجاءت المطرقة عبارة عن أداة صغيرة من المعدن، تُشبك بالباب من الخارج، بحيث يمكن تحريكها والقرع على قاعدة معدنيّة لإحداث صوت يسمعه من بداخل البيت كي يفتح للطارق.

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