شاهد: حفرة غامضة تظهر بشكل مفاجئ في السعودية

نشر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، مقطع فيديو، لحفرة بعد أن ابتلعت سيارة وغمرتها بالمياه في مدينة الهفوف، كادت أن تودي بحياة راكبها.

وبحسب موقع "الغدير"، فإن الحفرة تكونت بسبب انهيار أرضي ناتج عن تدفق المياه أسفل الطبقة الإسفلتية من الطريق، ما تسبب بانزياح التربة وتكون كهف صغير غاصت فيه السيارة.

واحتجز سائق السيارة لفترة وجيزة داخلها بعد أن غمرتها المياه، لكن المواطنين تدخلوا بشكل سريع وأنقذوه من خلال فتحة السقف.

ونقل السائق على الفور إلى أحد مستشفيات المدينة، فيما باشرت السلطات بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر بعملية إخراج السيارة من الحفرة.