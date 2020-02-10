تصل إلى 5 تحت الصفر.. طقس الثلاثاء: انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الثلاثاء)، انخفاضا مستمرا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. وشملت التوقعات رياحا نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضحت الهيئة ان جازان تسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ28 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 5 درجات تحت الصفر مئوية.

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