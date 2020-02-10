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القبض على شاب أطلق النار واستعرض بالأسلحة في الرياض

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أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على شاب، يبلغ من العمر 19 سنة؛ وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداوَل وهو يطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور منزل.

وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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