طائرة رشّ تهبط اضطرارياً في منطقة وعرة بأصدار تهامة.. وتوجيه فرق لإنقاذ الطيار

أعلنت إمارة منطقة عسير -اليوم (الإثنين)- عن اضطرار طائرة رشّ إلى الهبوط في منطقة غير مأهولة في أصدار تهامة بين محافظتي المجاردة والنماص.

وأوضحت أن الطائرة من طراز therush S2R-34 ذات محرك واحد وتتبع شركة متعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكانت تقوم بمهامها في مكافحة الجراد الصحراوي. وأفادت الإمارة بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطيار بخير ولم يُصَب بأي أذى، مشيرة إلى أن 3 فرق من الدفاع المدني تعمل على الوصول لمكان هبوط الطائرة الذي يتسم بالوعورة، بعد إجراء مسح كامل للمنطقة من قبل طيران القوات الجوية.