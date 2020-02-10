تعاون بين وزارتي الإسكان السعودية والروسية لدعم فرص الاستثمار

وقعت وزارة الإسكان السعودية ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة الروسية برنامج تعاون مشترك، والمنبثق من مذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين البلدين. جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار). ويهدف هذا البرنامج إلى دعم فرص الاستثمار في مجال الاسكان، وتبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدن. وقع البرنامج من الجانب السعودي المستشار العام لوزارة الإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير، ومن الجانب الروسي نائب وزير البناء والإسكان والمرافق العامة الروسي السيد نيكيتا ستاسيشين، بحضور السفير السعودي لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، وعدد من مسؤولي الوزارتين في البلدين وعدد من المستثمرين ومندوبي شركات التطوير العقاري، ومسؤولين من دائرة البلديات والتخطيط العمراني في ‏الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولين من UN Habitat.

ويرتكز البرنامج على ثمانية محاور رئيسية، منها تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، وإقامة علاقات بين المنظمات الروسية والسعودية ودعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، إضافة إلى تبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدينة، بما في ذلك تبادل البيانات فيما يخص تنظيم آليات تحفيز شراء المنازل وإنشاء البنية التحتية للمدن وتطوير المساكن. ويشتمل البرنامج على اعتماد تبادل الخبرات والاستشارات حول المتطلبات القانونية للجانبين لتنفيذ المشروع، وتبادل الخبرات في مجال الجودة وتحسين السلامة وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ مشروع البناء والإسكان، بجانب تبادل الخبرات في مجال التنمية السكنية، وتبادل الخبرات في المتطلبات الهندسية والتسعير، بما في ذلك وضع معايير موحدة للتسعير في البناء وتطويرها ووضع سجل موارد البناء، كما تشمل التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في البناء والهندسة المعمارية.