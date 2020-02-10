“المرور”: حالة مشروطة لتطبيق “الحد الأعلى” للمخالفات

أكد المرور السعودي أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ، جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد متابعي حساب الإدارة العامة للمرور على موقع «تويتر» قال فيه «لدي مخالفة قطع إشارة قيمة 3000ريال هل تتدبل بعد شهر».

يُشار إلى أن نظام المرور ينص على «إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى عند ارتكاب المخالفة التي تُعَرِّضُ السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، مع إيقاع الغرامة على المخالف بحدّها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيُحال المخُالِف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقّه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المُقَرَّرَةِ للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تُعَرِّضُ السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.