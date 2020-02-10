صور.. أمير الحدود الشمالية يكرّم ممرضة سعودية أنقذت مصابين في حـادث مروري

كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، الممرضة آمال شمات العنزي، إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة، والتي بادرت بتقديم الإسعافات الأولية لمصابين بحادث مروري وقامت بإجراء الفحوصات الأولية لهم حتى وصول رجال الهلال الأحمر.

وأثنى الأمير على مبادرة الممرضة الإنسانية، وتفانيها في أداء رسالتها، ومساهمتها بكل اقتدار وهمة في مباشرة الحادث المروري بكفاءة عالية، مؤكدًا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء الوطن. من جانبها عبّرت الممرضة عن شكرها لأمير الحدود الشمالية، مؤكدة أن ما قامت به ما هو إلا جزء يسير من الواجب الذي تشعر به دوما تجاه وطنها ومجتمعها، سائلة الله للجميع السلامة.