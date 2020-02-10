الصحة تتراجع عن خطة نقل وظائف منسوبيها إلى شركات

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أعلن مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة، عن إلغاء عملية التأهيل المسبق لمشروع «خطة نقل الوظائف»، التي تستهدف نقل العاملين في الوزارة إلى شركات حكومية يتم تشغيلها بشكل مستقل، وأرجعت الوزارة الإلغاء إلى رغبتها بإعادة دراسة نطاق عمل المشروع.

تقديم الخدمات

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كانت وزارة الصحة طرحت في شهر مارس من 2019، منافسة عامة للتأهيل المسبق للشركات للمشاركة في مشروع «خطة نقل الوظائف»، ونشرت «الوطن» في حينها خبرا بعنوان (الصحة تخطط لنقل 220 ألف موظف إلى شركات)، نقلا عن وثيقة التأهيل الرسمية للمشروع، والتي ذكرت فيها الوزارة أنها ترغب بوضع خطة لنقل 220 ألف موظف من منسوبيها إلى وظائفهم المستقبلية، ضمن التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، المندرجة ضمن مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني (NTP 2020)، وذلك لفصل تقديم الخدمات الصحية من وزارة الصحة ونقلها إلى شركات حكومية يتم تشغيلها بشكل مستقل، وتتنافس فيما بينها على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، من خلال عملها في تجمعات صحية تعمل بشكل متكامل وبكفاءة، وتخضع للمساءلة.

6 شركات

الوزارة وبعد تناقل كثير من الصحف الإلكترونية والحسابات الإخبارية وتداول ما نشرته «الوطن» بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت ببيان صحفي تنفي صحة ما يتم تداوله حول خطة نقل الوظائف، وبعد أقل من شهرين تقريبا أعلنت الوزارة عن اجتياز 6 شركات للمنافسة على تنفيذ مشروع (خطة نقل الوظائف)، لتعود مجددا أمس وتعلن إلغاء نتائج عملية التأهيل المسبق لمشروع خطة نقل الوظائف، لإعادة دراسة نطاق العمل.

يذكر أن الوزارة ألغت قبل هذا المشروع – وفي غضون فترة زمنية لم لا تتجاوز 6 أشهر – 4 عمليات تأهيل مسبق لمشاريع طرحتها ضمن مبادرة «نموذج الرعاية الصحية الحديث» خلال العام 2019.

