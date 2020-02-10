بيان رسمي من إمارة عسير حول «طائرة النماص» يوضح حالة قائدها

تعرضت طائرة رش من نوع «THRUSH S2R-34» ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، لحادثة هبوط اضطراري في إصدار تهامة الواقعة بين محافظتي النماص والمجاردة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، في بيان رسمي، أنه بينما كانت الطائرة تمارس إحدى مهامها المعتادة للقيام بمكافحة الجراد الصحراوي، وهي في طريقها بين محافظة القنفذة والسليل هبطت اضطراريًّا في موقع بعيد عن المناطق المأهولة شرق مركز خاط.

وأفادت المعلومات الأولية بأن قائد الطائرة بخير؛ حيث كان الوحيد على متنها عند سقوطها.

وفور تلقي البلاغ وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بتكوين غرفتي عمليات من خلال العمليات المشتركة بالإمارة؛ بقيادة مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير؛ إحداها في محافظة النماص؛ والثانية في محافظة المجاردة؛ وتم تكليف ثلاثة فرق من النماص وأخرى من المجاردة مركز خاط مشيًّا على الأقدام: نظرًا لوعورة المكان وجارٍ الوصول للموقع من قبل فرق الإنقاذ والإسعاف.

Advertisements

وتشارك في مهام البحث فرق من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وفريق «ساعد»؛ وقد سبق ذلك إجراء مسح لكامل منطقة الحادث من قبل طيران القوات الجوية.

وأوضح متحدث إمارة عسير، أنه سيتم إصدار بيان آخر لأي مستجدات حول الحادثة.

اقرأ أيضًا:

سقوط طائرة رش صغيرة غرب النماص.. وتعرُّض قائدها لإصابات طفيفة