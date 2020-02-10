بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم «وقف النقود» للمحتاجين

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم وقف النقود سواء على سبيل التأجيل أو التأبيد للمحتاجين والفقراء، وأضاف المنيع -خلال لقائه في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية- أن وقف النقود جائز سواء كان هذا الوقف مؤقتًا (محدد المدة) او مؤبدًا (بشكل دائم)، مشيرًا إلى أن وقف النقود، محل خلاف، لكن الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه جائز سواء على سبيل التوقيت أو التأبيد، وهو ما أقره مجمع الفقه الإسلامي.

وحول كيفية «وقف النقود»، أوضح المنيع أن الوقف يتم بأحد أمرين: إما بإقراضها المحتاجين، لتفريج حاجاتهم وفيه أجر كبير للواقف، أو باستغلال هذه النقود في استثمار إما على سبيل البيع والشراء أو المضاربة أو أي شيء ويوزع العائد على المحتاجين من الفقراء أو المساكين، في وجود الخير سواء مراكز خيرية وطبية.

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