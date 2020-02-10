«تعليم الشمالية»: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء

وجّه مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتعليق الدراسة غدًا الثلاثاء 17-6-1441هـ في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.

إلى ذلك أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسجيل ‏منطقة طريف (الاثنين) 4 درجات مئوية تحت الصفر، فيما سجلت كلٌّ من عرعر والقريات صفرًا مئويًّا، وتبوك درجة واحدة ‏مئوية.

وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تكوّن ‏سحب غائمة إلى غائمة جزئيًّا، مع احتمالية تساقط الثلوج ‏الخفيفة على مرتفعات تبوك، والأطراف الشمالية من منطقتي ‏الحدود الشمالية والجوف.

ولفت تقرير الأرصاد إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ‏ووسط المملكة.‏