«تعليم الشمالية»: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء

وجّه مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتعليق الدراسة غدًا الثلاثاء 17-6-1441هـ في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.
إلى ذلك أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسجيل منطقة طريف (الاثنين) 4 درجات مئوية تحت الصفر، فيما سجلت كلٌّ من عرعر والقريات صفرًا مئويًّا، وتبوك درجة واحدة مئوية.
وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تكوّن سحب غائمة إلى غائمة جزئيًّا، مع احتمالية تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك، والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
ولفت تقرير الأرصاد إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.
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