علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الاثنين، أن زوجة لقيت مصرعها، بالطائف، بعد تعرضها لطعنات حتى الموت بسلاح أبيض على يد زوجها.
وأشارت المصادر إلى أن الزوج أقدم على ارتكاب جريمته خلال وجود الضحية في بيت أهلها، قبل أن يعتدي بالسلاح نفسه على والدها ووالدتها.
وأشارت المصادر إلى تعرض والد ووالدة الزوجة القتيلة لطعنات نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت المصادر أن الجاني بعد أن أقدم على جريمته البشعة «نتيجة خلافات أسرية سابقة»، بادر بتسليم نفسه للشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر طعن امرأة حتى الموت وإصابة والدها ووالدتها بالطائف.. والزوج القاتل يسلم نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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