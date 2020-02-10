حساب المواطن يحدد موعد تقديم الاعتراضات على «دفعة فبراير»

أوضح برنامج حساب المواطن أن الاعتراضات المالية على الدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، سيبدأ يوم 15 فبراير الجاري، أي بعد مضي خمسة أيام من تاريخ الصرف الذي بدأ اليوم الإثنين.

وتلقى البرنامج استفسارًا، عبر حسابه بـ«تويتر»، من أحد المستفيدين بشأن عدم حصوله على الدعم، وقال «حساب المواطن»: إن مبالغ الدعم تم إيداعها لدفعة شهر فبراير؛ لذلك يجب مراجعة البنك والتأكد من عدم الإيداع، والحصول على كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة «الدفعات المالية» والضغط على أيقونة «دفعة لم تستلم» وإرفاق كشف الحساب.

إلى ذلك أعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، عن أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد، منهم 1.06 ملايين ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 ملايين ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن نحو 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية، بلغ ما نسبته 1.1%؛ ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسيين في هذه الدفعة 3.8 مليون مستفيد رئيسي، شكّل أرباب الأسر ما نسبته 60%، بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاءت نسبة الذكور 74%، والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

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