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أمير جازان يعزي ذوي الشهيد العريف موسى دهل

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قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل، من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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