بالفيديو.. محطة الفضاء الدولية تمر بسماء السعودية.. والزعاق: جهزوا هواتفكم

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، مهام محطة الفضاء الدولية، التي تمر مساء اليوم بسماء المملكة العربية السعودية، وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن مرور المحطة يكون مميزًا بسماء البلدان الخليجية وتحديدًا المملكة، التي تكون فيها أكثر وضوحًا وتشاهد على شكل نقطة مضيئة متحركة بسرعة على صفحة السماء.
وأشار إلى أن تلك المحطة تطوف الكرة الأرضية كل 90 دقيقة، وتمر خلال اليوم الواحد عليها 16 مرة؛ حيث تحلق بسرعة 27 ألف كيلومتر كل ساعة؛ لذلك تقطع 7 كيلومترات في الثانية، وهي عبارة عن مختبر خارج الجاذبية الأرضية.
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