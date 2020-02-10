الأرصاد: حالة جوية تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بـ5 مناطق.. الثلاثاء

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، غدًا الثلاثاء، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وأوضحت الهيئة في بيان أن تأثير الحالة الجوية المشار إليها يشمل منطقتي الرياض والشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية. ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات .

وأوضحت الهيئة أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج الموج، فيما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، لطقس غد الثلاثاء بمختلف المناطق.

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