بيان من بلدية غرب الدمام حول فيديو صهريج «الصرف الصحي»

كشفت بلدية غرب الدمام، عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول حول تفريغ أحد الصهاريج «مياه المجاري» في أحد المستنقعات، وقالت البلدية، (في بيان) لها عبر «تويتر»، إنه «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بشأن وجود صهريج يفرغ المياه في حي الضاحية نؤكد سحب مياه الأمطار من الأماكن الحرجة والشوارع وإفراغها في نقاط تجمع، ومعالجتها (لاحقًا) وأن ما تقوم به البلدية هو لانسيابية الحركة المرورية وتمكين مرتادي الحي من التنقل وعدم الإضرار بالمواطنين.

وتابعت بلدية غرب الدمام: «إن هذا الاجراء متبع في الأحياء التي لا توجد فيها مشاريع صرف صحي مع ارتفاع في منسوب المياه الجوفية؛ لذلك تكون هناك نقاط تجمع للمياه وتتم معالجتها أولًا بأول؛ لحين استكمال مشاريع الخدمات بالمنطقة».

كان مغردون تداولوا مقطع فيديو لـ«صهريج» يفرغ مياه الصرف في أحد المستنقعات، في أحد أحياء الدمام؛ ما أثار حالة استياء، وكتب أحد المغردين: «تحلون المشكلة بافتعال أكثر من مشكلة أولها مشاكل صحيه ليتكم ما علقتوا».

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