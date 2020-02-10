التوعية بأضرار المخدرات بمدارس شرق مكة

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، معرضا عن التوعية بأضرار المخدرات والتدخين والألعاب الإلكترونية وذلك بمدرستي صقر قريش الثانوية ومتوسطة الإمام الشوكاني التابعتين لمكتب التعليم بشرق مكة المكرمة. حضر الافتتاح مدير مكتب التعليم بشرق مكة فهد الزهراني، وعلي الزهراني أمين عام اللجنة الوقائية بإمارة منطقة مكة المكرمة.



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