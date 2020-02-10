قبول 41 ألفا بالتدريب المهني

كما أوضحت المؤسسة أنه تم قبول أكثر من 2822 متدربا ومتدربة في الكليات التقنية العالمية المتاح فيها القبول للفصل التدريبي الثاني؛ حيث تمّ قبول 622 متدربا في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، و288 متدربا في الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض، و138 متدربا في الكلية التقنية العالمية بالجعيمة، وفيما يخص الكليات التقنية العالمية للبنات فقد تم قبول 1774 متدربة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
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