سقوط مركبة داخل هبوط أرضي

وقع أمس هبوط أرضي مفاجئ في طريق رئيسي، بمحاذاة «دوران» في مدينة الهفوف التابعة للأحساء، ما تسبب في سقوط مركبة، ونجاة قائدها، وتحويل مسار السير في الموقع إلى الاتجاهات الأخرى.

وباشرت فرقة فنية من فرع المياه في الأحساء لبحث أسباب الهبوط المفاجئ وصيانته، وسحب المياه المتدفقة داخل الانهيار وفي المواقع الأخرى المحيطة.

خط رئيسي

أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية لـ«دوت الخليج»، أنها تلقت بلاغا من إدارة الدفاع المدني بسقوط السيارة على خط رئيسي وتسببت في كسره وتسرب المياه، وأوضحت أن الخط يغذي أحياء الأندلس والفاضلية والفيصلية والشارع الملكي وحي الكوت وحي منسوبي التعليم وحي المزروع بالهفوف.

أدوات السلامة

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أكدت إدارة المياه أن فرق الطوارئ باشرت على الفور موقع الحادث وقامت بتأمينه بأدوات السلامة، وبعد سحب السيارة من قبل المرور وسحب الماء من الهبوط بدأت أعمال صيانة الخط المتضرر فور استلامها الموقع من المرور، وبعد إصلاح الكسر تمت إعادة الإسفلت.

تعويض المتضرر

أوضح عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الجبر لـ«دوت الخليج»، أن تلك الواقعة، تدخل في إطار المسؤولية التقصيرية، وهي مسؤولية الفرد أو الجهة عن فعله وأخطائه، وتتوجه للجهة الإدارية المشرفة أو المقاول المنفذ للمشروع حسب نتائج التحقيق، ويترتب على ذلك تعويض المتضرر عن التلفيات.