تنمية مهارات المرشحين للملحقيات الثقافية

تواصل الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية في وزارة التعليم بالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، عقد البرنامج التدريبي على المهارات الأمنية والدبلوماسية للمرشحين للعمل في الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التعليم، وذلك بحضور المدير العام لتطوير الموارد البشرية الدكتور صالح التويجري، والأمين العام للملحقيات الثقافية يوسف العمران، وعدد من المرشحين للعمل في الملحقيات الثقافية. وأوضح التويجري أن البرنامج يُقام للمرشحين للعمل في الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التعليم، ويهدف إلى تنمية وتطوير مهاراتهم الدبلوماسية والأمنية، مضيفا أن البرنامج سيتناول عددا من المحاور على مدى خمسة أيام تتضمن حقوق وواجبات الموظف المبتعث في ضوء الاتفاقيات الدبلوماسية.



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