الهلال الأحمر تطلق الإسعاف الطائر

أكد المتحدثون في الجلسة الأولى من الملتقى الخامس للسلامة المرورية بالدمام، حول أهمية العمل على تسريع مدة الوصول إلى الحادث لإنقاذ المصابين عبر أحدث الوسائل، لافتين إلى أن ذلك يمثل أهم التحديات في طريق الحفاظ على أرواح المصابين في الحوادث.

وأشارت هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى أنها حققت إنجازا في هذا المجال، بتحقيقها مددا أقل من 8 دقائق في الوصول إلى الحادث داخل المدينة، مشيرة إلى أنها تسعى -عبر إنشاء كثير من التطبيقات الذكية- إلى اختصار المدة بشكل أكبر، والحد من استخدام الخدمات الإسعافية الرئيسية لغير محتاجيها.

تكامل منظومة

أشار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد الجاسم، إلى أن الهيئة تنتظر إقرار إنشاء الإسعاف الطائر، والذي سيطلق قريبا، ليمثل خطوة متقدمة في تكامل منظومة خدمات الهيئة الإسعافية بمختلف مناطق المملكة، لافتا إلى التقدم الكبير التي شهدته خدمات الهلال الأحمر السعودي، لافتا إلى وجود 14 غرفة عمليات في كل المناطق، إضافة إلى المركز الرئيسي، منوها بأن جميع الحوادث التي تباشرها الهيئة تتم مراقبتها عبر غرف مراقبة في المركز الرئيسي، ويتم التوجيه إلى أقرب مركز صحي أو أكثرها استعدادا للتصدي للحالات الإسعافية في حالات الطوارئ، مشيرا إلى تحقيق مدة لا تزيد على 8 دقائق كزمن للاستجابة للحوادث. كما يوجد تكامل وتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

تواصل مباشر

قال الجاسم، خلال الجلسة الأولى من الملتقى، أمس، إن توجه الهيئة في الوقت الحاضر ينصب على الحد من الطلب على خدمة الهيئة الإسعافية، بحيث يكون الطلب عليها للأكثر احتياجا، بإيجاد كثير من التطبيقات التي تساعد طالب الخدمة الإسعافية على التواصل المباشر مع العاملين على الطرق، مشيرا الى وجود نحو 6050 موظفا صحيا تابعين للهيئة في مختلف مناطق المملكة. كما تم الربط مع غالب المستشفيات بالمملكة.