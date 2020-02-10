خادم الحرمين يهنئ أمين مجلس التعاون الخليجي الجديد

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الحجرف، بمناسبة تعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

شكر وتقدير

عبر الحجرف، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.

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جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

الحضور

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.