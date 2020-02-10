بلدي أبها يناقش مخالفات مخطط الراجحي

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي الـ63، برئاسة رئيس المجلس محمد سعيد آل بريق، وحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، منها: مناقشة الدورات التدريبية والمؤتمرات والورش، وما توصل إليه فريق العمل مع وكالة الاستثمار حيال المواقع المراد استثمارها، وتقرير لجنة التخطيط والبرامج بخصوص خطة عمل المجلس القادمة، وتقرير لجنة الخدمات عن زيارة مختبر الأغذية وسوق الخضار، وتقرير اللجنة الفنية حول تقرير الأمانة الربع سنوي الخاص بالمشاريع 2019، وعرض تعميم الوزارة بخصوص حفظ النعمة والضوابط المنفذة لها مع المطاعم، ومناقشة تكريم المستحقين من الموظفين ومنسوبي الأمانة المتعاونين وحسن أدائهم، وإيجاد إدارة تنسيقية بالأمانة للأنشطة التجارية على الشوارع العامة. كما ناقش المجلس قرار الأمين رقم 565718، الخاص بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات مخطط الراجحي، وعرض التعاميم الواردة وإجابة الأمانة على توصية المجلس حيال حجج الاستحكام.



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