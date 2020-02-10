تسرب مياه داخل نفق السلام بجدة

أدى تسرب مياه داخل نفق السلام بطريق الملك بجدة أمس إلى تعطل حركة السير، مما أدى إلى حالة استنفار من الجهات المعنية، فيما وجه مرور جدة مستخدمي طريق الملك باستخدام الطرق البديلة حتى انتهاء الجهات المختصة من معالجة تسرب المياه داخل النفق. من جهته، وجه أمين محافظة جدة صالح التركي بسرعة معالجة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، خاصة وأن تجمعات المياه نتجت من ارتفاع منسوب المياه داخل خزان التجميع في نفق السلام، وذلك بسبب أعمال التجفيف في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في الموقع، وحصل التجمع نتيجة لعطل في نظام التشغيل الأوتوماتيكي لمضخات المياه في النفق إلى البحر، وتم معالجة الأسباب وتكليف فريق صيانة بالتواجد على مدار الساعة لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ بالموقع.



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