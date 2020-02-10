الميداني يبقي قسم الشريعة بجامعة خالد بالمبنى القديم

أكدت جامعة الملك خالد أن انتقال قسم الشريعة وأصول الدين بتهامة إلى المبنى الجديد للجامعة في بارق، مرهون بعدد من الظروف، أولا ارتباط طلابه بالتدريب الميداني الفصل الجاري، وثانيا رغبة الطلاب ومنسوبي القسم في النقل إلى الموقع الجديد. وأكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة مفلح القحطاني لـ«دوت الخليج»، أن طلاب قسم الشريعة وأصول الدين يدرسون حاليا بمقر حكومي مهيأ، بعد انتقال كلية العلوم والآداب بجميع أقسامها إلى المبنى الحكومي الجديد بمحافظة بارق. وأضاف القحطاني «بقاء قسم الشريعة وأصول الدين بالمقر الحالي يخدم الطلاب أيضا، إذ إن هناك دفعة من خريجي القسم يمارسون التدريب الميداني للفصل دراسي الجاري كاملا في مدارس محافظة محايل بالفترة الصباحية، ويكملون محاضراتهم في الفترة المسائية حسب ساعات الخطة الدراسية، ولذلك رأت الجامعة التريث في قرار نقل القسم تسهيلا عليهم». جاء ذلك، في وقت عدّ عدد من طلاب جامعة الملك خالد «فرع تهامة» وأولياء أمورهم، نقل كلية الشريعة وأصول الدين إلى المبنى الجديد للجامعة في بارق، ضرورةً، أسوة بباقي التخصصات. وأكد عبدالله الشهري، وأحمد زهير الشهري، وسعد محمد الشهري «أولياء أمور طلاب»، أن المبنى الجديد مهيأ، ويختصر على الطلاب المسافة، خاصة القادمين من محافظة بارق والمجاردة ومراكزها والعرضيات، كون المبنى يتوسط محافظتي بارق ومحايل، مشيرا إلى أن المبنى الحالي في حي الضرس بمحايل متهالك وقديم، وكان مبنى كلية للبنات.



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