زراعة 200 ألف شجرة بواحة بريدة

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل أمس مشروع الواحة الخضراء في مدينة بريدة، ووضع حجر الأساس للمرحلة الأولى للمشروع بتكلفة تجاوزت 77 مليون ريال، وبمساحة إجمالية بلغت 28 مليون متر مربع، وزراعة 200 ألف شجرة، تنفذه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع أمانة المنطقة. وقال أمير منطقة القصيم «إن في واحة بريدة أطول الشبكات المائية للري التي يقدر طولها بـ40 كم، وفيها عدة مكونات سياحية وزراعية للاستفادة من المياه المهدرة والمعالجة لزراعة هذه الواحة، مشيراً إلى أن هذه هي إحدى المشاريع الكبيرة والعملاقة»، شاكراً مدير عام خدمات المياه بالمنطقة عبدالرحمن الفريحي، ومدير فرع الزراعة بالقصيم سلمان الصوينع، وأمين المنطقة محمد المجلي، على تضافر الجهود جميعاً من خلال هذا المشروع. من جهته، أوضح المدير العام لخدمات المياه بالقصيم عبدالمحسن الفريحي، أن مشروع واحة بريدة، ومثل هذه المشاريع للمياه العملاقة التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة للنهضة وتطوير عملية الإصحاح البيئي، والعمل على كل ما من شأنه عز ورفعة دوت الخليج والمواطن، لما تحظى به من اهتمام من قبل أمير القصيم، ودعم من وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي.



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