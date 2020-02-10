23344 متطوعا ومتطوعة بفعاليات الهلال الأحمر في 2019

كشفت مصادر بهيئة الهلال الأحمر لـ«دوت الخليج»، أن عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين بفعاليات الهيئة في جميع مناطق المملكة بلغ 23344 متطوعا ومتطوعة، خلال عام 2019، بلغ عدد المتطوعات من الإناث 9805 متطوعات بنسبة 42 %، وبلغ عدد المتطوعين من الذكور 13539 متطوعا ما يعادل نسبة 58 %.

1811 مشاركة

أوضحت الإحصائية السنوية التي تعدها هيئة الهلال الأحمر السعودي بشكل سنوي، أن عدد الفعاليات والمشاركات التي شارك بها فريق التطوع بالهيئة خلال عام 2019، بلغ 1811 مشاركة ما بين المشاركة في مناسبات عالمية ووطنية ومجتمعية توعوية وإسعافية، نفذها 4894 متطوعا ومتطوعة في مختلف مناطق المملكة بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من 375 ألف ساعة. وبينت الإحصائية أن عدد المتطوعين الذين شاركوا في مواسم العمرة والحج خلال العام 2019 بلغ 967 متطوعا ومتطوعة.

228 فعالية

تصدرت منطقة مكة المكرمة باقي المناطق في عدد الفعاليات، حيث بلغ إجمالي الفعاليات التي شاركت بها 228 فعالية نفذها 5771 متطوعا ومتطوعة، تليها منطقة المدينة المنورة بـ221 فعالية نفذها 6661 متطوعا ومتطوعة، ومنطقة عسير 122 فعالية نفذها 1029، ومنطقة نجران بـ105 فعاليات نفذها 887 متطوعا ومتطوعة، ومنطقة الرياض 89 فعالية نفذها 1112 متطوعا ومتطوعة ومنطقة الحدود الشمالية 85 فعالية نفذها 819 متطوعا ومتطوعة، ومنطقة القصيم 65 فعالية نفذها 578 متطوعا ومتطوعة.

1046 متطوعا

بلغ عدد المشاركات في منطقة حائل 56 فعالية نفذها 1046 متطوعا ومتطوعة والمنطقة الشرقية 55 فعالية نفذها 1221 متطوعا ومتطوعة ومنطقة جازان 54 فعالية نفذها 1762متطوعا ومتطوعة ومنطقة تبوك 51 فعالية نفذها 454 متطوعا ومتطوعة ومنطقة الباحة 33 فعالية نفذها 1731 متطوعا ومتطوعة ومنطقة الجوف 31 فعالية نفذها 273 متطوعا ومتطوعة. وتعمل الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي تحت مظلة برنامج التطوع الجديد وفق منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج ومواسم العمرة، وبرنامج الجمعة والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.

المتطوعون والمتطوعات 2019

23344 متطوعا ومتطوعة

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13539 الذكور

9805 الإناث

7751 عدد الفرق التطوعية

51781 إجمالي البلاغات

8998 الحالات المنقولة

43035 عولج بالموقع

353422 عدد الساعات التطوعية

1196 فعالية