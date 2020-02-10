إقرار الوثيقة الأساسية للإطار الوطني للمؤهلات

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس اجتماعه الأول من (الدورة الثانية) برئاسة الدكتور أحمد العيسى، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان، وذلك في مقر الهيئة بالرياض. وأشار رئيس المجلس إلى الخطوات الكبيرة التي خطتها الهيئة خلال الأشهر القليلة الماضية على كافة المستويات التنظيمية والإدارية والفنية، مؤكدا أهمية أدوار الهيئة المستقبلية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما حث على مواصلة جهود التكامل مع الجهات ذات العلاقة، مرحبًا بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس المجدد لهم والمعينين. وناقش المجلس عددًا من الموضوعات منها التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2019، والمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب 2020 والمزمع عقده على هامش قمة العشرين، وعددًا من الموضوعات الإدارية والمالية، كما وافق المجلس على الوثيقة الأساسية للإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى عدد من الأطر والضوابط والوثائق الخاصة بأعمال الهيئة، وفي ختام الاجتماع دُشّن الموقع الإلكتروني الموحد للهيئة.



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