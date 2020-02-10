مجلس بحر أبوسكينة: لا خلافات مع البلدية

أكد رئيس المجلس البلدي التابع لبلدية مركز بحر أبوسكينة مصهف علي عسيري، أنه لا يوجد هناك أي خلافات بين المجلس البلدي ببحر أبوسكينة وبين البلدية، وأشار إلى أن المجلس البلدي والبلدية يقومان بدورهما على أكمل وجه وبتعاون كبير لتقديم الخدمات البلدية اللازمة للمواطن والمقيم وفق الإمكانات المتاحة، مبين أنه لا يوجد في المركز مشاريع متعثرة، وأن جميع المشاريع التي تنفذ في المركز يتم إنجازها في الوقت الذي حدد للمقاول مسبقا، منوها بأن دور المجلس البلدي ينحصر في المتابعة والتقرير لما تقدمه البلدية من خدمات.



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