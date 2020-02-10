إزالة تشوهات بصرية ضمن مبادرة عسير كذا أجمل

استمرت مبادرة عسير «كذا أجمل» عملها لليوم الثاني، أمس، في عدة مواقع بمحافظة خميس مشيط، بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات من تعليم خميس مشيط، ومن الكلية التقنية للبنين والبنات، إذ تمت إزالة عدد كبير من التشوهات البصرية في عدة مواقع بالمحافظة. فيما وقف محافظ خميس مشيط، خالد بن مشيط، على مواقع العمل، وذلك لمتابعة سير العمل واستمرار المبادرة حتى تتم إزالة كل التشوهات البصرية بالمحافظة، مثمنا للجميع مشاركتهم. وكانت مبادرة إعادة مبادرة عسير كذا أجمل، والتي وجه بها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبرعاية ومشاركة محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، انطلقت أول من أمس، بمشاركة مديري الإدارات الحكومية. فيما أكد محافظ خميس مشيط في اجتماع عقد بالمشاركين، ضرورة توعية المجتمع كافة بجمال المنظر العام، بإزالة التشوهات البصرية، وليتم الحفاظ مستقبلا على الممتلكات العامة التي أنشأتها الدولة بمبالغ باهظة لخدمة المواطن.



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