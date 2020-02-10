28 أسرة منتجة و1000 زائرة لشغف المجاردة

افتتحت رئيسة الشؤون التعليمية بتعليم المجاردة، علية عواض آل فصيل، ورئيسة فريق ملتقى شغف بالمجاردة القائدة التربوية دخنة محمد الشهري، ملتقى شغف النسائي الأول، والذي أقامته اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بقاعة ليلتي ضمن فعاليات مهرجان المجاردة «شتانا غير»، وبحضور عدد من القيادات التربوية وسيدات الأعمال، وعدد كبير من نساء المحافظة، تجاوز 1000 زائرة. وقدم الملتقى لوحة اجتماعية ثقافية ترفيهية استمرت يومين، تضمت عددا من الفعاليات الثقافية والوطنية والترفيهية والتراثية والرياضية والدورات التدريبية. تضمن الملتقى الأناشيد الاستعراضية والترحيبية بمشاركة المدرسة الابتدائية الأولى بالمجاردة. واستضاف الملتقى عددا من الكاتبات والشاعرات السعوديات والمدربات وستاند كوميدي تحدثت فيه عن بعض السلبيات في الأفراح والمهور وتكاليف الزواجات الباهظة بطريقة إيجابية، وشمل الملتقى عددا من الفقرات الوطنية، وتم عرض تجارب مشرفة لبعض سيدات الأعمال السعوديات «ميك أب آرتست، المصورة، المدربة، الكاتبة». واستقطب الملتقى أكثر من 28 أسرة منتجة، قدمت فيه كثيرا من المنتجات المتنوعة، من مأكولات شعبية ومنتوجات يدوية وأشغال حرفية.



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