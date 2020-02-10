مدير بيئة عسير يتفقد مشروع المدرجات الزراعية

زار المدير العام لفرع وزراة البيئة والمياة والزراعة بعسير، غانم الجذعان، أمس، برفقة فريق من مديري الأقسام والإدارات، مكتب رجال ألمع، وقام بجولة في المكتب والتقى مدير ومنسوبي الفرع، واستعرض معهم سير العمل وناقش المشكلات والصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى أبرز احتياجات المكتب. كما التقى الجذعان وفريق عمله، محافظَ رجال ألمع، عبدالله العجيري، وتمت مناقشة دعم الزراعة والمزارعين. وزار الجذعان وفريقه، المنحلَ الإرشادي في رجال ألمع، والتقى عددا من النحالين، كما التقى رئيسَ جمعية النحالين برجال ألمع علي الحياني. كذلك زار مشروع إعادة تأهيل المدرجات الزراعية، وتطبيق حصاد مياه الآبار في منطقة عسير، وتم الوقوف على تنفيذ المرحلة الأولى في قرية حسوة - ثاه.



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