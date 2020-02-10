وزير البلديات: لا بد من تحفيز المناطق الأقل نموا

قال وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي في تصريح إلى «دوت الخليج»، حول استثناء منطقة الباحة لطبيعة أرضها: «أتفق مع موضوع الاستثناءات الخاصة بمنطقة الباحة كون أن المنطقة من المناطق الأقل نموا، وهي ليست مثل منطقة الرياض أو الشرقية، فهناك مناطق في المملكة تحتاج إلى دعم وتحفيز».

خطط تحفيزية

أشار القصبي إلى أن المملكة وضعت ضمن سياستها التنموية خططا تحفيزية، وقال «نحن في التجارة والبلديات سنرفع بهذا الموضع أكثر، ولا بد لوضع سياسات تحفيزية للمناطق الأقل نموا». وأضاف «نعرف أن صناديق التنمية تمنح للأماكن الأقل نموا دعم وفرص أكثر، ولا بد أن يراعى ذلك في منطقة الباحة».

157 مشروعا

كان أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود افتتح بحضور وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بالقصبي، المشاريع البلدية بمنطقة الباحة المنجزة في أعوام 2017، 2018، 2019، البالغ عددها 157 مشروعا بقيمة تجاوزت المليار ريال. كما وضع حجر الأساس لـ92 مشروعا جديدا سيتم تنفيذها في عام 2020، بقيمة فاقت 628 مليون ريال، واطلع على المشاريع الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها 138 مشروعا بقيمة تجاوزت المليار ريال.

وشاهد أبرز المشروعات الجاري تنفيذها التي تضمنت متنزه الأمير محمد بن سعود، وحديقة الحبشي، وتطوير أسواق النفع العام، فيما تضمنت المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام، إنشاء مباني البلديات وتطوير المنطقة المركزية بالباحة، وغيرها من المشروعات البلدية التي ستنفذ في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

مشاريع مستقبلية

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بين أمير الباحة أن هناك مشاريع مستقبلية كثيرة ستشهدها المنطقة وسيتم عرضها للجميع مع أمين منطقة الباحة، مؤكدا أنه سيتم إنجاز المشروعات الجديدة مثل ما تم إنجاز المشروعات السابقة، وستكون إضافة لمنطقة الباحة بحول الله تعالى.

وقال: «إن العمل بمختلف مجالاته، السياحية والتنموية، هو من أجل المواطن، والعمل جارٍ على استكمال البنى التحتية من الطرق والصحة والمستشفيات، وكل الأمور التي تمس المواطن مباشرة، متطلعا إلى أن تكتمل هذه الأمور في وقت قريب».

سياسات تحفيزية للمناطق الأقل نموا

92 مشروعا جديدا خلال العام الحالي في الباحة

138 مشروعا يجري تنفيذها بقيمة مليار ريال